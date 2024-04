Milano, 24 apr. (LaPresse) – “L’iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria” è “libera”. È quanto si legge nel testo base della riforma per l’accesso alla facoltà di Medicina che oggi ha avuto il via libera dalla Commissione Istruzione in Senato. Il testo inoltre, prevede che “l’ammissione al secondo semestre sia subordinata al conseguimento di tutti i crediti formativi universitari (CFU) stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale”. La riforma dovrebbe entrare nel vivo a partire ” dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore”.

