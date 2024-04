Roma, 24 apr. (LaPresse) – “Diversi colleghi hanno contestato il contenuto del Def, definito codardo o reticente, io dico che è semplicemente realistico, è conforme esattamente una volta tanto al realismo che ha indotto la Commissione europea a chiedere ai Paesi di presentare un documento esattamente in questa forma e così hanno fatto tutti i nostri partner europei. Non sfugge a nessuno che abbiamo delle regole non definite e che quindi forse è opportuno, è consigliabile, l’attesa in qualche caso è meglio dell’incertezza”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in replica in aula alla Camera sul Def.

