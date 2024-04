Roma, 24 apr. (LaPresse) – “Nel 2023 sono stati 1.411 gli eventi cyber con 303 incidenti confermati. Sono numeri in crescita e lo sono non solo in Italia ma anche nel resto dell’Europa e nel resto del mondo”. Così Bruno Frattasi, direttore generale dell’Acn, l’Agenzia per la cybersicurezza, nel corso della presentazione della relazione annuale al Parlamento, in corso a Palazzo Chigi. Per Frattasi occorre “fare crescere la consapevolezza del rischio cyber a cui sono esposti attori pubblici e attori privati dell’ecosistema digitale”.

