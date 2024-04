Roma, 24 apr. (LaPresse) – “Siamo in forte disaccordo con la decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), e intendiamo fare ricorso”. Così Amazon commenta la sanzione odierna dell’Antitrust. “Ogni giorno i clienti traggono beneficio dal programma “Iscriviti e Risparmia” risparmiando denaro e tempo sulle consegne periodiche di prodotti che utilizzano regolarmente. Dal suo lancio in Italia, i clienti di Amazon.it hanno risparmiato oltre 40 milioni di euro grazie agli ordini effettuati con Iscriviti e Risparmia. La nostra priorità è da sempre quella di ottenere e mantenere la fiducia dei clienti e continueremo a lavorare per offrire loro un’ottima esperienza di acquisto grazie a prezzi bassi, ampia selezione e consegne rapide”, aggiunge la società.

