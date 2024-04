Milano, 13 apr.(LaPresse)- Alberta Figari è il nuovo presidente Tim, mentre Pietro Labriola viene riconfermato Ceo. E l’esito della assemblea dei soci di Tim svoltasi stamane e terminata da poco nella sede milanese. Per la nomina del Consiglio di Amministrazione – informa Tim in una nota -la lista di maggioranza, con circa il 48,97% dei voti, è risultata quella presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente, da cui sono stati pertanto tratti i seguenti 6 Amministratori: Alberta Figari (indicata come Presidente),Pietro Labriola (indicato come Amministratore Delegato), Giovanni Gorno Tempini,Paola Camagni,Federico Ferro Luzzi,Domitilla Benign.

