Washington (Usa), 22 apr. (LaPresse) – Il presidente Joe Biden ha parlato stamani con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, assicurando che la sua amministrazione “fornirà rapidamente nuovi significativi pacchetti di assistenza alla sicurezza per soddisfare le urgenti esigenze di battaglia e di difesa aerea ucraine”, non appena il Senato approverà il disegno di legge uscito dalla Camera e la firma presidenziale. Biden, riferisce la Casa Bianca, ha inoltre sottolineato che “l’assistenza economica degli Stati Uniti aiuterà a mantenere la stabilità finanziaria, a ricostruire le infrastrutture critiche dopo gli attacchi russi e a sostenere le riforme mentre l’Ucraina avanza sulla via dell’integrazione euro-atlantica”.

