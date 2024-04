Washington (Usa), 22 apr. (LaPresse) – Il presidente Joe Biden ha parlato con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per discutere del “fermo sostegno all’Ucraina nella sua difesa dall’aggressione russa”. Von der Leyen, riferisce la Casa Bianca, “si è congratulata con il presidente Biden per la recente approvazione da parte della Camera dei Rappresentanti del supplemento sulla sicurezza nazionale, che sarà essenziale per aiutare a soddisfare le urgenti esigenze del campo di battaglia dell’Ucraina una volta che sarà approvato dal Senato e il presidente Biden lo avrà convertito in legge”. I due leader hanno parlato “di quanto il continuo sostegno internazionale sia vitale per la lotta dell’Ucraina per la libertà”.

