Roma, 22 apr. (LaPresse) – “Vivendi non desidera essere associata alle decisioni relative alle nomine del Consiglio di Amministrazione, in quanto ritiene che spetti al management in carica e ai suoi sostenitori risolvere la delicata situazione in cui si trova TIM”. .E’ quanto si legge in una nota del gruppo francese in vista dell’assemblea di domani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata