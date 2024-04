Roma, 22 apr. (LaPresse) – “Vivendi ha deciso di astenersi dal voto sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’Assemblea di aprile 2024, nonostante i lodevoli sforzi dei proponenti di liste alternative di maggioranza”.E’ quanto si legge in una nota del gruppo francese in vista dell’assemblea di domani.

