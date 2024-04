Roma, 22 apr. (LaPresse) – “Coerentemente con la sua posizione generale, Vivendi porterà avanti con decisione il ricorso contro la delibera del Consiglio di amministrazione del novembre 2023 presso il tribunale di Milano e ogni altro strumento giuridico a sua disposizione per tutelare i propri diritti”.E’ quanto si legge in una nota del gruppo francese in vista dell’assemblea di domani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata