Milano, 22 apr. (LaPresse) – Una studentessa tedesca di 27 anni è morta per un incidente stradale avvenuto intorno alle 2.15 a Napoli. La ragazza era in sella a una bici a pedalata assistita presa a noleggio quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata con un camion della raccolta dei rifiuti dell’Asia, municipalizzata del Comune di Napoli per l’igiene della città.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata