Milano, 22 apr. (LaPresse) – C’è uno dei ragazzi evasi dal Beccaria di Milano il pomeriggio di Natale 2022 fra le vittime delle presunte torture e maltrattamenti nel carcere minorile. È quanto emerso oggi nell’inchiesta delle pm Rosaria Stagnaro e Cecilia Vassena (quest’ultima quel giorno era la pm di turno) che ha coinvolto 25 agenti di polizia penitenziaria di cui 21 raggiunti da misura cautelare e 13 in carcere. L’episodio che ha coinvolto il giovane è precedente alla fuga del 25 dicembre che attirò l’attenzione mediatica di tutta Italia. Nelle carte dei pm e della gip Stefania Donadeo l’evasione non è messa in relazione con le torture ma gli inquirenti non escludono che l’allontanamento possa essere collegato al tentativo di fuggire da ulteriori violenze in cella.

