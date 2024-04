Milano, 21 apr. (LaPresse) – “Seguo con preoccupazione e dolore la situazione in Medioriente e rinnovo l’appello a non cedere alla logica rivendicazione della guerra, prevalgano le vie del dialogo della diplomazia che può fare tanto. Prego per la pace in Palestina e Israele e spero che presto possano smettere di soffrire”. Lo ha detto Papa Francesco, al termine del Regina Coeli con i fedeli ed i pellegrini riuniti in Piazza San Pietro.

