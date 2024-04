Roma, 20 apr. (LaPresse) – In apertura della puntata di Che Sarà, Serena Bortone ha letto su Rai3 il testo del monologo che avrebbe dovuto leggere Antonio Scurati, la cui presenza è stata cancellata. “Nella puntata di oggi come probabilmente molti di voi sapranno essendo la notizia su tutti i siti da stamane era previsto un monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile, monologo che non ci sarà – ha detto – ieri sera ho scoperto del tutto casualmente che il contratto di Scurati era stato annullato, e pur avendo passato tutta la sera a telefonare, mandare messaggi, email, non sono riuscita a ottenere alcuna spiegazione. Stamattina per prima cosa ho dovuto chiamare Scurati per spiegargli l’accaduto. Siccome ho letto ricostruzioni fantasione e offensive, qualche giornale ha scritto che ci sarebbe stata una questione di soldi, preciso che la reazione di Scurati è stata di regalarmi il testo che aveva scritto per noi autorizzandomi a leggerlo”.

