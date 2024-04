Milano, 20 apr. (LaPresse) – In linea con i nuovi indicatori mensili la stima di crescita per il primo trimestre del PIL è rivista al rialzo: +0,3% in luogo dello 0,1% stimato nella precedente Congiuntura, con un tendenziale che passerebbe da +0,3% a +0,5%. Lo comunica Confcommercio in una nota.

