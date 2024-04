Roma, 20 apr. (LaPresse) – “Stamattina c’è stata l’ultima vittima: non avete una coscienza se non intervenite” sulla tragica piaga degli incidenti sul lavoro. Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, dal palco della manifestazione ‘Adesso Basta’ organizzata con la Cgil, rivolgendosi direttamente al governo. “Se un’azienda sacrifica la sicurezza per il profitto, quell’azienda va fermata subito, non dopo un processo”, continua Bombardieri, puntando il dito contro la patente a crediti che sta disegnano l’esecutivo. “Non dite – ammonisce – che è una nostra idea perché noi non diremmo mai che la vita di un lavoratore vale 20 crediti”.

