New York (New York, Stati Uniti), 19 apr. (LaPresse/AP) – Le squadre di soccorso hanno portato via in barella l’uomo che si è dato fuoco davanti al tribunale di Manhattan (New York) dove è in corso il processo all’ex presidente americano Donald Trump. L’uomo era steso in terra e le persone sono corse verso di lui con un estintore e hanno spento le fiamme. La polizia non ha fornito ulteriori dettagli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata