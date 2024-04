Roma, 19 apr. (LaPresse) – L’uomo che si è dato fuoco fuori dal tribunale di Manhattan dove si svolge il processo all’ex presidente Donald Trump è in condizioni critiche. Lo ha detto il capo del dipartimento di polizia di New York, Jeffrey B. Maddrey, aggiungendo che l’uomo si trova in un centro ustionati. Secondo la ricostruzione di Maddrey, l’uomo è arrivato al centro di Collect Pond Park, davanti al tribunale, ha aperto lo zaino e ha tirato fuori degli opuscoli che ha sparso in terra. “Poi ha preso una bomboletta e si è versato addosso una specie di liquido e si è dato fuoco”, ha raccontato in conferenza stampa. L’uomo è quindi caduto contro le barriere della polizia ed è finito in terra. Le persone e gli agenti, ha concluso Maddrey, hanno cercato di spegnere il fuoco usando i loro cappotti e gli estintori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata