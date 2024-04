Roma, 19 apr. (LaPresse) – Una un uomo si sarebbe dato fuoco davanti al tribunale di New York dove è in corso il processo all’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Lo riporta Sky News Uk, citando i media i americani. L’uomo si trovava nell’area designata per la protesta fuori dal tribunale, riferisce la Nbc.

