Washington (Stati Uniti), 19 apr. (LaPresse/AP) – Primo via libera dalla Camera degli Stati Uniti al pacchetto di aiuti da 95 miliardi di dollari per l’Ucraina, Israele e Taiwan e per il sostegno umanitario. Con 316 voti favorevoli e 94 contrari è stato superato un ostacolo procedurale, consentendo al pacchetto di poter essere votato in via definitiva dall’Aula entro la fine della settimana. Il voto di oggi rappresenta una vittoria per lo speaker repubblicano Mike Johnson, visto che l’approvazione è arrivata con il sostegno dei deputati democratici.

