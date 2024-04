Milano, 19 apr. (LaPresse) – “Non mi vengano a fare la morale sui soldi alla sanità. La segretaria del Pd Schlein ha detto che le tasse sono belle, perché ci si paga la sanità. Noi siamo il governo che ha messo più soldi della storia d’Italia sulla sanità”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a Potenza, in occasione del comizio di chiusura della campagna elettorale del candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Basilicata, Vito Bardi. “Siamo intervenuti sui medici gettonisti, una bella cosa che si è inventata la sinistra, che è la vera privatizzazione della sanità pubblica. Siamo intervenuti noi. Bisogna continuare a lavorare. Il problema è capire come i soldi si spendono, in passato è stata sbagliata la programmazione ed è stato sbagliato il numero chiuso a Medicina e siamo noi che lo stiamo superando. Stiamo anche su questo lavorando”, ha aggiunto.

