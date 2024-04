Milano, 19 apr. (LaPresse) – Riaperti i termini per lo scorrimento della graduatoria per l’immatricolazione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria relativa all’anno accademico 2023/2024. Sono 664 i posti ancora a disposizione.

