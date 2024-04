Francoforte (Germania), 19 apr. (LaPresse) – “Sono grata all’Italia per aver posto il nostro rapporto con l’Africa nella nostra agenda quest’anno”. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, in conferenza stampa al termine della ministeriale Esteri del G7 a Capri. “E’ stato un altro argomento centrale nel nostro incontro con il presidente dell’Unione africana. Vogliamo migliorare la nostra connessione tra Africa e Europa. Se non ci impegniamo, saranno altri che cercheranno di colmare questo divario, ancora di più di quanto non stiano ancora facendo”, ha detto ancora Baerbock.

