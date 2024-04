Roma, 19 apr. (LaPresse) – Un uomo sarebbe asserragliato nell’edificio del consolato iraniano a Parigi, situato nel 16° arrondissement, e minaccia di farsi esplodere. Lo riporta Europe 1 citando fonti della polizia. La persona in questione avrebbe una cintura esplosiva. Come misura di sicurezza, e per ordine della questura di Parigi, la linea 6 della metropolitana è stata interrotta e la zona è stata transennata. Secondo quanto riporta BfmTv un’operazione della polizia francese sarebbe “in corso”.

