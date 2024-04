Milano, 19 apr. (LaPresse) – “La sinistra si è arrabbiata quando ho detto che le tasse non sono una cosa bellissima, le libere donazioni lo sono. Le tasse sono una cosa necessaria a erogare dei servizi, ma vuol dire che devi riuscire a usare bene quei soldi”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a Potenza, in occasione del comizio di chiusura della campagna elettorale del candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Basilicata, Vito Bardi. “Ci hanno detto amici degli evasori e dei condoni, poi secondo i dati l’Italia ha avuto il record di recupero dell’evasione fiscale”, ha aggiunto.

