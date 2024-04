Roma, 18 apr. (LaPresse) – Il servizio ucraino di intelligence del ministero della Difesa (Gur) ha rivendicato l’attacco di ieri contro l’aeroporto militare russo di Dzhankoy, in Crimea. Lo scrive il Gur su Telegram, tracciando il bilancio di quella che definisce una “operazione riuscita”. “Il Gur del ministero della Difesa dell’Ucraina informa: il 17 aprile 2024, a seguito di un’operazione riuscita delle Forze Armate dell’Ucraina presso l’aeroporto militare della città di Dzhankoy nella Crimea temporaneamente occupata, sono stati distrutti o gravemente danneggiati: 4 lanciamissili per la difesa aerea S-400, tre stazioni di radar, un centro di controllo delle attrezzature di difesa aerea, apparecchiature di sorveglianza dello spazio aereo ‘Fundament-M'”. In questo momento, prosegue il Gur, “si sta chiarendo il numero delle “strutture aeree nemiche danneggiate o distrutte e il numero delle vittime tra il personale dell’esercito di occupazione russo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata