Francoforte (Germania), 18 apr. (LaPresse) – In seguito all’arresto di due presunte spie dei servizi segreti russi in Baviera accusate di sabotaggio contro gli aiuti all’Ucraina, la ministra dell’Interno tedesco, Nancy Faeser, ha ribadito il sostegno della Germania a Kiev. “Le nostre autorità di sicurezza hanno impedito possibili attacchi esplosivi che avevano lo scopo di colpire e minare il nostro aiuto militare all’Ucraina”, ha dichiarato Faeser, come riporta l’emittente Ard, aggiungendo che tutte le misure di protezione “contro le minacce ibride del regime russo” sono state intensificate dall’inizio della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina lanciata dal presidente Vladimir Putin. “Continueremo a fornire all’Ucraina un sostegno massiccio e non ci lasceremo intimidire”, ha dichiarato la ministra, sottolineando che l’attuale indagine riguarda un caso particolarmente grave di sospetta attività di spionaggio per la Russia.

