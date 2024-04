Milano, 17 apr. (LaPresse) – “Siamo ancora convinti che occorra proteggere l’Europa dai missili balistici e dagli Shahed, dai missili cruise e dalle bombe, come è accaduto nei cieli di Israele e di altri paesi della regione. I nostri cieli ucraini e quelli dei nostri vicini meritano lo stesso livello di sicurezza”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky nel suo discorso in videoconferenza al Consiglio europeo a Bruxelles. “Sono grato a tutti coloro che comprendono le nostre esigenze di sicurezza come la necessità di uguale sicurezza per tutti, poiché tutte le vite hanno lo stesso valore”, ha sottolineato.

