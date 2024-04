Copenaghen (Danimarca), 17 apr. (LaPresse/AP) – Il parlamento svedese ha approvato una legge che abbassa l’età richiesta da 18 a 16 anni per cambiare legalmente il proprio genere. I giovani sotto i 18 anni avranno comunque bisogno dell’approvazione di un tutore, di un medico e del National Board of Health and Welfare. Il voto è passato con 234 deputati favorevoli, 94 contrari e 21 assenti. La coalizione di centrodestra del primo ministro conservatore Ulf Kristersson si è divisa sulla questione, con i moderati e i liberali che sostengono ampiamente la legge, mentre i democratici cristiani sono contrari. Si è opposto anche il partito populista con radici di estrema destra Democratici Svedesi, che sostiene il governo in parlamento ma non ne fa parte.

