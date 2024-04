Milano, 16 apr. (LaPresse) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele deciderà da solo come rispondere all’attacco missilistico e di droni di sabato da parte dell’Iran. Lo riporta il Times of Israel. Il premier di Israele lo ha detto all’inizio della riunione settimanale di gabinetto, dopo aver incontrato il ministro degli Esteri britannico David Cameron e la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock. “Hanno tutti i tipi di suggerimenti e consigli, li apprezzo, ma voglio chiarire che prenderemo le nostre decisioni personalmente e lo Stato di Israele farà ciò che è necessario per difendersi”, ha detto, secondo quanto riferito da una nota del suo ufficio.

