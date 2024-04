Gerusalemme, 17 apr. (LaPresse/AP) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato i ministri degli Esteri di Regno Unito e Germania, rispettivamente David Cameron e Annalena Baerbock, entrambi in visita nel Paese, e li ha ringraziati per il loro sostegno. Lo riporta una nota dell’ufficio di Netanyahu, che sottolinea come il premier abbia insistito con loro sul fatto che Israele si riserva il diritto all’autodifesa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata