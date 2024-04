Madrid (Spagna), 17 apr. (LaPresse) – “L’aborto è un diritto fondamentale di tutte le donne, è un diritto umano, e fa parte del nostro diritto alla salute”, “con questa decisione quindi il governo italiano sta mettendo a rischio la vita e la sicurezza delle donne, che sono più della metà della popolazione”. Lo ha detto l’ex ministra della Parità spagnola Irene Montero, commentando a LaPresse l’emendamento della maggioranza che apre alla presenza dei movimenti pro-vita nei consultori. Montero durante il suo mandato da ministra ha promosso la riforma dell’aborto in Spagna, che garantisce l’interruzione di gravidanza libera e sicura nelle strutture pubbliche a partire dai 16 anni, nonché ha introdotto il congedo mestruale. “Quando un governo legittima o finanzia organizzazioni che sono contro i diritti delle donne sta mettendo a rischio le donne e sta rendendo vulnerabili i diritti umani perché l’aborto, i diritti sessuali e i diritti riproduttivi delle donne sono diritti umani”, ha sottolineato l’ex ministra, che ha espresso la sua contrarietà “verso tutti questi governi, e in questo caso verso il governo italiano, in questa crociata contro i diritti di più della metà della popolazione”. “Spero che l’Europa non si volti dall’altra parte e che agisca per impedire che il governo italiano violi i diritti umani e metta a rischio la sicurezza e la vita di più della metà della popolazione”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata