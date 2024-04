Brescia, 16 apr. (LaPresse) – È fissata per il prossimo 10 luglio la nuova udienza del processo di revisione per la strage di Erba presso il tribunale di Brescia a carico di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo per la strage di Erba dell’11 dicembre 2006. Lo ha stabilito la Seconda sezione penale della Corte d’appello di Brescia, presieduta da Antonio Minervini. In quella occasione dovrebbe tenersi anche la camera di consiglio. Se la Corte d’appello non accoglierà alcuna prova, sarà la fine del processo. Se, invece, dovesse accettarne anche una soltanto, si andrà avanti.

