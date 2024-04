Torino, 16 apr. (LaPresse) – La crescita globale, stimata al 3,2% nel 2023, continuerà allo stesso ritmo nel 2024 e nel 2025. Le previsioni per il 2024 sono riviste al rialzo di 0,1 punti percentuali rispetto all’aggiornamento del World Economic Outlook (Weo) di gennaio 2024 e di 0,3 punti percentuali dal Weo di ottobre 2023. Lo rileva il Fondo monetario internazionale nel World Economic Outlook (Weo). Tuttavia, la proiezione per la crescita globale nel 2024 e nel 2025 è inferiore alla media annuale storica (2000-2019) del 3,8%, riflesso di politiche monetarie restrittive e del ritiro del sostegno fiscale, nonché di una bassa crescita della produttività di fondo. Si prevede che le economie avanzate registreranno un leggero aumento della crescita, riflesso principalmente di una ripresa nell’area dell’euro dalla bassa crescita nel 2023, mentre i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo dovrebbero registrare una crescita stabile nel 2024 e nel 2025, con differenze regionali. Il ritmo di espansione, viene rimarcato, è basso rispetto agli standard storici, a causa sia di fattori a breve termine, come i costi di finanziamento ancora elevati e il ritiro del sostegno fiscale, sia degli effetti a lungo termine della pandemia di Covid-19 e dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, crescita debole della produttività e crescente frammentazione geoeconomica.

