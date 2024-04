Milano, 16 apr. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il presidente iraniano Ebrahim Raisi. “Putin ha espresso la speranza che tutte le parti mostrino una ragionevole moderazione e impediscano una nuova serie di scontri dalle conseguenze catastrofiche per l’intera regione”, si legge in una nota del Cremlino, come riporta l’agenzia Tass. Il presidente iraniano ha assicurato che Teheran non è interessata “a un’ulteriore escalation della tensione”. Sulla questione in Medioriente i due leader hanno confermato “gli approcci di principio di Russia e Iran a favore di un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, alleviando la terribile situazione umanitaria e creando le condizioni per una soluzione politica e diplomatica della crisi”.

