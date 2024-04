Torino, 16 apr. (LaPresse) – Il Borussia Dortmund accede alla semifinale di Champions League dopo undici anni. Al BVB Stadion la formazione di Terzic supera 4-2 l’Atletico nel ritorno dei quarti, ribaltando la sconfitta per 2-1 subita a Madrid. I tedeschi si portano sul 2-0 nel primo tempo con le reti di Brandt (34′) e Maatsen (39′). Nella ripresa la squadra di Simeone agguanta il pari con l’autogol di Hummels (49′) e la rete di Correa (64′). Ma in tre minuti i padroni di casa vanno a segno con Fullkrug (71′) e Sabitzer (74′). In semifinale il Borussia affronterà il Psg.

