Torino, 16 apr. (LaPresse) – Il Psg accede alla semifinale di Champions League. Luis Enrique travolge in trasferta ed elimina la sua ex squadra, il Barcellona, con i francesi che si impongono per 4-1 nel ritorno dei quarti. Successo che ribalta la vittoria ottenuta dai blaugrana per 3-2 al Parco dei Principi. Parte bene il Barcellona, a segno al 12′ con Raphinha. Ma alla mezz’ora la squadra di Xavi resta in dieci per l’espulsione di Araujo. Il Psg sfrutta la superiorità numerica e pareggia con Dembélé (40′). Nella ripresa, Vitinha firma il sorpasso (54′). Mbappé, su rigore, firma il tris dei parigini (61′) e nel finale segna il gol del poker (89′). Il Psg affronterà in semifinale il Borussia Dortmund.

