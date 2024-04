Roma, 15 apr. (LaPresse) – “E’ un lavoro lungo e il cambiamento interno rispetto a dinamiche territoriali che abbiamo ereditato è lungo e difficile e non possiamo farlo da soli. In un anno non si può fare tutto, ma siamo contenti”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein nel corso di una conferenza stampa alla Stampa Estera.

