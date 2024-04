Milano, 15 apr. (LaPresse) – Ha cercato di aggredire la sua ex nel pronto soccorso dell’Ospedale Città Studi a Milano, ma ha accoltellato tre persone, un infermiere, un addetto alle pulizie e un paziente di 70 anni che avevano cercato di fermarlo mentre dava in escandescenze. Secondo quanto apprende LaPresse, il giovane di origini italiane era armato di un coltello di piccole dimensioni. Non è ancora chiaro se avesse un appuntamento con la ex compagna, ma il 22enne era a conoscenza del fatto che in quel momento la donna – sua coetanea – fosse lì.

