Milano, 15 apr. (LaPresse) – La risposta di Israele all’attacco iraniano di sabato potrebbe essere “imminente”. Lo ha detto lunedì un funzionario israeliano, come riferisce Nbc. Parlando dopo che il gabinetto di guerra israeliano si è riunito per diverse ore, il funzionario ha rivelato che la leadership di Tel Aviv ritiene che sia importante che non passi troppo tempo tra l’attacco e la risposta. “Qualsiasi risposta sarà coordinata con gli americani”, ha precisato il funzionario.

