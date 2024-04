Milano, 15 apr. (LaPresse) – Dopo l’attacco lanciato dall’Iran contro Israele “siamo estremamente preoccupati per l’escalation delle tensioni nella regione. Invitiamo tutti i Paesi della regione a mostrare moderazione”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia Tass. “Un’ulteriore escalation non è nell’interesse di nessuno”, ha aggiunto, “pertanto, ovviamente, sosteniamo che tutti i disaccordi siano risolti esclusivamente per via politica e con metodi diplomatici”.

