Roma, 14 apr. (LaPresse) – Durante l’attacco dell’Iran contro Israele “è stato mantenuto alto il livello di sicurezza” dei militari italiani impegnati in Libano, che per alcune ore sono rimasti “nelle caserme”. Così a LaPresse Andrea Tenenti, portavoce della missione Unifil in Libano. “Il pattugliamento della Linea Blu”, prosegue, “c’è stato ieri sera ed è ricominciato questa mattina”.

