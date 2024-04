Roma, 14 apr. (LaPresse) – Anche dopo l’attacco dell’Iran contro Israele “manteniamo aperto il canale di comunicazione con le parti per riuscire a continuare a lavorare nel sud del Libano nel cercare di de-escalare le tensioni e le incomprensioni, che possono essere pericolose”. Così a LaPresse Andrea Tenenti, portavoce della missione Unifil in Libano. “Restiamo operativi anche a supporto delle comunità locali”, prosegue Tenenti, aggiungendo che “da questa mattina non abbiamo visto altri scontri a fuoco nella nostra zona”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata