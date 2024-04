Roma, 14 apr. (LaPresse) – “A ogni azione segue una reazione, non a parole, ma nei fatti”. Lo scrive il profilo X in lingua farsi delle forze israeliane di difesa (Idf). Israele ha più volte annunciato l’intenzione di rispondere all’attacco dell’Iran di ieri notte ma non ha ancora stabilito la portata dell’eventuale contrattacco. Se ne discuterà nella riunione del gabinetto di guerra israeliano prevista per oggi pomeriggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata