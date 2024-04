Roma, 14 apr. (LaPresse) – “Di fronte alla minaccia iraniana costruiremo una coalizione regionale ed esigeremo un prezzo dall’Iran, nel modo e nel momento che ci conviene. E, cosa più importante, di fronte al desiderio dei nostri nemici di farci del male, ci uniremo e diventeremo più forti”. Lo ha detto il ministro del gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz. Lo riporta The Times of Israel. “Anche oggi dobbiamo ricordare che non abbiamo ancora portato a termine i nostri compiti, in primo luogo la restituzione degli ostaggi e l’eliminazione della minaccia contro gli abitanti del nord e del sud. Continueremo la campagna, con determinazione e responsabilità. E insieme vinceremo”, ha aggiunto Gantz.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata