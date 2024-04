Roma, 14 apr. (LaPresse) – “Non cerchiamo un’escalation. Non cerchiamo una guerra più ampia nella regione”. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby nel corso di un’intervista alla Nbc, lodando Israele per “l’incredibile risultato militare” raggiunto nel respingere l’attacco lanciato dall’Iran. Kirby non ha commentato, tuttavia, la notizia secondo cui il presidente americano, Joe Biden, avrebbe escluso, parlando con Benjamin Netanyahu, una partecipazione di Washington a una eventuale controffensiva contro Teheran.

