Roma, 13 apr. (LaPresse) – Il primo ministro Benjamin Netanyahu afferma che Israele è pronto per un attacco diretto da parte dell’Iran e risponderà allo stesso modo. Lo riporta The Times of Israel, citando un messaggio video di Netanyahu. “Cittadini d’Israele, negli ultimi anni, e ancor più nelle ultime settimane, Israele si è preparato alla possibilità di un attacco diretto da parte dell’Iran”, spiega Netanyahu. “I nostri sistemi di difesa sono dispiegati e siamo preparati per qualsiasi scenario, sia in difesa che in attacco. Lo Stato di Israele è forte, l’IDF è forte, l’opinione pubblica è forte”, aggiunge. “Apprezziamo gli Stati Uniti per essere al fianco di Israele così come il sostegno del Regno Unito, della Francia e di molti altri Paesi”, continua Netanyahu.

