Roma, 13 apr. (LaPresse) – “Siamo profondamente preoccupati per la possibilità che l’Iran lanci un attacco su larga scala contro Israele. C’è un’alta possibilità che l’Iran lanci il suo attacco contro Israele nelle prime ore di domani, domenica”. Lo dice un funzionario americano ad Al Jazeera. “L’Iran – prosegue – può lanciare un attacco dal suo territorio contro obiettivi in Israele con la partecipazione dei suoi agenti in Iraq e Siria. Gli Stati Uniti difenderanno Israele e cercheranno di contrastare un potenziale attacco iraniano. Le nostre capacità militari aggiuntive sono ora operative e pronte a far fronte a qualsiasi attacco da parte dell’Iran e dei suoi agenti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata