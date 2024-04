Roma, 13 apr. (LaPresse) – Al momento “tutti gli incidenti” in Cisgiordania “sono terminati”. Lo fanno sapere le forze israeliane di difesa (Idf) dopo gli scontri tra coloni e palestinesi seguiti al ritrovamento del corpo senza vita del 14enne israeliano Binyamin Achimair. Lo riporta The Times of Israel. L’Idf afferma di aver schierato, insieme alla polizia di frontiera, un maggior numero di uomini per prevenire nuovi episodi di violenza. Gli scontri, spiega ancora l’Idf, sono avvenuti in diverse zone della Cisgiordania, provocando il ferimento di decine di israeliani e palestinesi. Durante gli incidenti sono state lanciate pietre ed esplosi colpi.

