Roma, 12 apr. (LaPresse) – “Il DFAE-Dipartimento federale degli affari esteri ha preso atto con interesse del fatto che per la prima volta il presidente russo si è espresso in merito alla Conferenza di alto livello sulla pace in Ucraina. Abbiamo pure preso nota della comunicazione del 10 aprile 2024 dell’ambasciatore della Federazione russa in Svizzera, il quale ha indicato che anche qualora la Russia ricevesse un invito, non lo accetterebbe. La Svizzera non ha ancora formalizzato gli inviti alla conferenza, ma lo farà nei prossimi giorni. Analizzeremo le diverse dichiarazioni delle autorità russe e faremo il punto della situazione”. Così a LaPresse il Dipartimento federale degli affari esteri svizzero, a proposito delle parole del presidente russo Vladimir Putin, che ha definito la conferenza per la pace sull’Ucraina che si terrà a giugno in Svizzera un “freak show”.

